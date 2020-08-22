الوسط الرياضي التونسي يودّع ساحر الجيلين

فقدت الكرة العربية والتونسية تحديدا أحد أساطيرها في كرة القدم بعد رحيل ساحر الجيلين في تونس حمادي العقربي عن عمر يناهز الـ69 عاما.

وأفاق التونسيون يوم أمس على خبر رحيل أسطورة النادي الأفريقي حمادي العقربي بعد معاناة مع المرض، وغزا خبر رحيل نجم الكرة التونسية مواقع التواصل الاجتماعي حيث قدم الجميع واجب العزاء لأسرة الفقيد.

من جهته قام رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بزيارة عائلة الراحل في منزلهم في عاصمة الجنوب صفاقس وقدم واجب العزاء لأحد النجوم الذين كتبوا تاريخ الكرة التونسية.

وكان حمادي العقربي أحد أبرز نجوم كرة القدم في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حيث توج مع النادي الصفاقسي بلقب البطولة التونسية ثلاث مرات كما كان أحد نجوم المشاركة التاريخية لمنتخب نسور قرطاج في مونديال 1986 في المكسيك.

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