الماكينات الألمانية بمواجهة طموح باريسي لدخول التاريخ

بعدما استمر في إسقاط ضحاياه واحدا تلو الآخر لبلوغ نهائي دوري الأبطال في طريقه لتحقيق اللقب السادس في تاريخه، سيكون بايرن ميونخ مطالبا بإكمال المسيرة المظفرة أمام باريس سان جيرمان الذي وصل إلى النهائي لأول مرة.

الماكينات الألمانية انتصرت في كل مواجهات الموسم بدوري الأبطال محققة العلامة الكاملة في دور المجموعات لتسقط تشيلسي في ثمن النهائي بسباعية ذهابا وإيابا وبعدها بثمانية تاريخية أطاحت ببرشلونة وآخر الروايات الفوز على ليون ليكون الوصول المظفر لكبير بافاريا جرس إنذار لأمراء باريس أن الهدف الوحيد هو السادسة في تاريخ عملاق ألمانيا.

نهائي سنة الاستثناء لن يكون إلا ناريا كيف لا وهو يجمع البافاري محطم الخصوم وفريق عاصمة الأنوار الذين يملكون أبرز النجوم من أجل كتابة تاريخ جديد للنادي الباريسي على رأسهم مثلث الرعب نيمار ومبابي وأنخيل دي ماريا في المقابل سيكون جدار برلين مانويل نوير إضافة إلى هداف المسابقة روبرت ليفاندوفسكي على أهبة الاستعداد لإضافة سان جيرمان إلى قائمة ضحاياه وحصد اللقب المنتظر

إذا هو الوصول المنتظر والنهائي الملتهب رغم غياب الجمهور عن ملعب النور لكن حرارة المواجهة بين الانضباط الألماني والمهارة الفرنسية وأمام مدربين وضعا اسميهما بين الأبرز في الساحة الأوروبية ستفتح الباب أمام نهائي ربما يكون الأمتع في المواسم الأخيرة.

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