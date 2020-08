“ثنائيات حاسمة” في نهائي أبطال أوروبا

سيكون كل متابعي الكرة الأوروبية على موعد مع قمة استثنائية بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة في النسخة الاستثنائية وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحقق كل من بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان كل البطولات الممكنة خلال الموسم الحالي حيث حصد النادي البافاري ثنائية البوندسليغا وكأس ألمانيا كما انتزع النادي الباريسي ثلاثة الدوري والكأس إضافة إلى كأس الرابطة الفرنسية .

ويسعى كل من الفريقين لأن يكمل الموسم الاستثنائي بالتتويج بالبطولة الأغلى أوروبيا حيث غاب عنها بايرن ميونيخ منذ عام 2013 حين حصد اللقب على حساب بروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي فيما يأمل بطل فرنسا أن يتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه في الوجود الثاني بالنهائي بعد نهائي 1995 .

ويمتلك الفريقان نجوماً من طينة الكبار حيث يعول عليهم كلا المدربين وستكون المواجهة بين هذه النجوم صداماً قد نراه في ملعب النور نظراً للمستويات التي قدمت منهم في مسار البطولة وأبرز هذه الثنائيات ستكون على النحو التالي:-

نوير في مواجهة نافاس

يعد الحارس العملاق مانويل نوير في بايرن ميونخ صمام الأمان وأساس خطة المدرب هانسي فليك التي تعتمد على الضغط العالي الأمامي حيث أثبت حارس منتخب ألمانيا جدارته في معظم مواجهات الفريق وساهم بوضوح في بلوغ الفريق البافاري نهائي المسابقة لأول مرة منذ 7 سنوات.

أستقبلت شباك الحارس مانويل نوير 8 أهداف في 10 مباريات فيما خرج في 5 مباريات بشباك نظيفة .

أما الحارس كيلور نافاس فقد شارك 8 مواجهات هذا الموسم تلقى فيها 5 أهداف فقط وخرج في 5 لقاءات بدون أن يستقبل أي هدف قبل أن يصاب ويغيب عن نصف النهائي وسط احتمالية المشاركة في المباراة النهائية.

ليفاندوفسكي وتياغو سيلفا

يقدم النجم البولندي واحداً من أفضل مواسمه الكروية والتهديفية حيث يتصدر هدافي المسابقة الأوروبية برصيد 15 هدفاً كما ساهم في صناعة 6 أهداف في أفضل المواسم التهديفية للفريق البافاري أوروبيا فيما توج بلقب هداف الدوري الألماني مسجلاً 34 هدفاً في موسم خاص.

وسيتواجه روبرت ليفاندوفسكي أمام واحد من أفضل المدافعين عبر العالم تياغو سيلفا الذي يعتبر صمام الأمان لكتيبة المدرب توماس توخيل حيث يقدم المدافع البرازيلي أحد أبرز المستويات في خط الدفاع واضعاً به الفريق الباريسي كأقل الفرق تلقياً للأهداف في مسابقة الموسم الحالي بتلقيه 5 أهداف فقط طيلة الموسم الأوروبي .

نيمار وألفونسو ديفيس

يأمل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قيادة فريقه باريس سان جيرمان إلى منصة الألقاب الأوروبية وكتابة تاريخ جديد لفريق عاصمة الأنوار بعد انتقاله إليه من برشلونة مقابل رقم قياسي في عالم انتقالات اللاعبين، وسجل نيمار في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 3 أهداف كما غاب عن العديد من المواجهات بسبب كثرة الإصابات.

في الجهة اليسرى لدفاع الفريق البافاري يوجد الواعد ألفونسو ديفيس والذي يعد اكتشاف الموسم بالنسبة لمسابقة دوري الأبطال ولبطل ألمانيا فاللاعب الكندي يقدم مستويات وكأنه يخوض المنافسات الكبرى منذ أعوام طويلة بل يعد النجم الشاب من بين أغلى أظهرة الكرة العالمية في الوقت الراهن .

مبابي وكيميتش

قدم النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي واحداً من أبرز وأهم مواسمه الأوروبية بعد الوصول إلى المباراة النهائية لأول مرة في مسيرته القصيرة، الهداف الفرنسي توج بلقب هداف الدوري الفرنسي في الموسم الماضي بـ18 هدفاً كما شارك في دوري الأبطال في 9 مباريات مسجلاً 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة ليشارك فريقه في 11 هدفاً خلال موسمه الأوروبي .

في حين خاض الظهير الأيمن لبايرن ميونخ جوشوا كيميتش في كل مباريات فريقه بدوري الأبطال وقدم أداءً استثنائياً كما سجل هدفاً وحيداً كان في مرمى برشلونة وصنع هدفين في نصف نهائي المسابقة أمام ليون الفرنسي، واستغل كيميتش غياب الظهير الفرنسي بينجامين بافارد بسبب الإصابة ليعود إلى مركزه الأصلي بعدما لعب أغلب مباريات الموسم في مركز خط الوسط.

سيرج غنابري وخوان بيرنات

ساهم النجم سرج غنابري في تأهل فريقه بايرن ميونخ إلى النهائي بشكل واضح بعدما كان النجم في مباراة نصف النهائي أمام ليون بتسجيله ثنائية وحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة كما يعد غنابري أحد أهم مفاتيح تشكيلة المدرب فليك مسجلاً 9 أهداف كما ساهم في صناعة هدفين في الموسم الحالي للمسابقة.

مهمة الجناح الألماني غنابري لن تكون بالهينة حيث سيواجه الإسباني خوان بيرنات الذي يقدم أفضل المستويات على المستوى الدفاعي كما ساهم في تسجيل هدفين في الموسم الحالي أمام بروسيا دورتموند في ثمن النهائي والهدف الثالث أمام لايبزيغ في المربع الذهبي للمسابقة.

خمسة ثنائيات وصدامات داخل ملعب “دا لوش” ستحسم لقب نسخة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، وكل متابعي الكرة العالمية ينتظرون ختام الموسم الأوروبي بشغف كبير وستشهد مشاهدة كبيرة على مستوى العالم .

The post “ثنائيات حاسمة” في نهائي أبطال أوروبا appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية