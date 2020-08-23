سكاي سبورت: يوفنتوس يقرر فسخ عقد خضيرة وهيجوايين

كشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن نادي يوفنتوس قرر فسخ عقد لاعبيه غونزالو هيجوايين وسامي خضيرة ليتأكد رحيلهما عن صفوف بطل إيطاليا بعد مغادرة الفرنسي بليز ماتويدي إلى إنتر ميامي الأمريكي .

وأكدت الشبكة أن مدرب يوفنتوس الجديد أندريا بيرلو يستعد للتخلص من عدد من لاعبي الفريق القديم للمدرب ماوريتسيو ساري، كما أوضحت سكاي سبورت أن هناك قلقا من مسؤولي السيدة العجوز باعتبار أن الثنائي ليس لديهما النية لإنهاء عقودهما في وقت مبكر .

ويسعى البيانكونيري من جهة أخرى للتخلص من فيدريكو بيرنارديسكي ودوغلاس كوستا إضافة إلى أليكس ساندرو إلا أن مغادرتهم لكن تكون بشكل مجاني.

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