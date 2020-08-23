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سكاي سبورت: يوفنتوس يقرر فسخ عقد خضيرة وهيجوايين

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن نادي يوفنتوس قرر فسخ عقد لاعبيه غونزالو هيجوايين وسامي خضيرة ليتأكد رحيلهما عن صفوف بطل إيطاليا بعد مغادرة الفرنسي بليز ماتويدي إلى إنتر ميامي الأمريكي .

وأكدت الشبكة أن مدرب يوفنتوس الجديد أندريا بيرلو يستعد للتخلص من عدد من لاعبي الفريق القديم للمدرب ماوريتسيو ساري، كما أوضحت سكاي سبورت أن هناك قلقا من مسؤولي السيدة العجوز باعتبار أن الثنائي ليس لديهما النية لإنهاء عقودهما في وقت مبكر .

ويسعى البيانكونيري من جهة أخرى للتخلص من فيدريكو بيرنارديسكي ودوغلاس كوستا إضافة إلى أليكس ساندرو إلا أن مغادرتهم لكن تكون بشكل مجاني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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