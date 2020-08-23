قائد فرسان المتوسط يختار كروتوني لـ3 مواسم قادمة

أعلن النجم الليبي أحمد بن علي صباح اليوم تمديد عقده رسميا رفقة ناديه كروتوني الإيطالي لـ3 مواسم إضافية ليواصل معهم المشوار في الدوري الإيطالي بعد صعودهم للدرجة الأولى.

ونشر الموقع الرسمي لنادي كروتوني اليوم صورا لتوقيع العقد مع قائد المنتخب الوطني أحمد بن علي، في حين أكد أحمد دراه أحد المقربين لبن علي لـ218 أن الدولي الليبي قد تحصل على عدة عروض كان أبرزها من بارما وجنوى الإيطاليين، ولودريغتس البلغاري، إضافة إلى فريقين من تركيا، و3 عروض من أندية عربية أحدها من الدوري السعودي، ورغم أن قيمة العروض المالية كانت أكبر، لكن بن علي قرر التمديد لفريقه عقب التشاور مع عدد من نجوم الدوري الإيطالي منهم كمبنيارو وجيلردينو، الذين نصحوه بمواصلة التجربة مع كروتوني، التي ستمنحه فرصة كبيرة للعب جميع المباريات الموسم المقبل في سيريا آ إذ يعتبر بن علي أحد أعمدة الفريق ويحظى بثقة مدربه جيوفاني ستروبا.

وفي ختام تصريحاته أكد أحمد دراه أن إدارة كروتوني كانت ترغب بشكل كبير في التجديد لبن علي رغم أن اللاعب يتقاضى راتبا يضاهي رواتب لاعبين في أندية الدرجة الأولى وأضاف أن قائد الفرسان بإمكانه مغادرة فريقه كروتوني كلاعب حر في حالة هبوط الفريق للدرجة الثانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية