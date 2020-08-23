انطلاق الدورة التدريبية في الإعلام الرياضي

انطلقت صباح السبت دورة تدريبية في أساسيات الإعلام الرياضي في مدينة الأبيار والتي تقام تحت إشراف مكتب الإعلام والتوثيق باللجنة الأولمبية الليبية.

وتستمر فعاليات الدورة حتى يوم الثلاثاء المقبل وستقام في قاعة المركز الثقافي بالأبيار، وستشهد الدورة مشاركة نحو 35 إعلاميا من جميع مناطق ليبيا يمثلون مؤسسات عامة وأندية رياضية

وتعد هذه الدورة الأولى من نوعها في هذا المجال بالنسبة لبلدية الأبيار، وتهدف إلى صقل وإعداد العناصر الشابة والفعالة والمهتمين بهذا المجال والعمل على تطويرهم وفق أسس مهنية وعلمية.

يذكر أنه سيشارك عدد من الإعلاميين المخضرمين في إلقاء المحاضرات وعلى رأسهم عبد الرحيم نجم، والدكتور عبدالعزيز العريبي، والدكتور إسماعيل الفلاح، إضافة إلى زين العابدين بركان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية