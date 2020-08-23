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الزمالك يحسم قمة الكرة المصرية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم الزمالك قمة الأسبوع الـ 21 من الدوري المصري الممتاز بفوزه على غريمه التقليدي الأهلي بـ 3 أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة .

وتقدم الزمالك بهدف أحمد سيد “زيزو” في الدقيقة 13، وعدل الأهلي النتيجة في الدقيقة 62 عن طريق ياسر إبراهيم، وسجل مصطفى محمد الهدف الثاني للزمالك بحلول الدقيقة 71، قبل أن يختتم الواعد أسامة فصيل ثلاثية الزمالك في الوقت بدل الضائع، ليرفع الزمالك رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني للدوري بينما يواصل الأهلي صدارته بـ56 في الصدارة رغم تلقيه الخسارة الأولى بالدوري هذا الموسم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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