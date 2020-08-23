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استئناف أعمال الصيانة في ملعب المروج

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استأنفت أعمال التطوير والصيانة في الملعب الجانبي في نادي المروج بمدينة المرج عقب توقفها لعدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وباشرت الشركة المنفذة أعمال تعشيب الملعب الجانبي بالعشب الطبيعي، وبحسب القائمين عليها فإنه سيتم قريبا افتتاح الملعب بحلته الجديدة، إذ استغلت اللجنة المشرفة على تطوير نادي المروج فترة توقف النشاط الرياضي لإنجاز العديد من المهام ومنها توصيل المياه للملعب الجانبي والبدء في أعمال الري للعشب.

وتأتي أعمال الصيانة في نادي المروج ضمن خطة الهيئة العامة للشباب والرياضة للرعاية والاهتمام بالقطاع الرياضي والشبابي الذي يعاني التهميش، خاصة في البنية التحتية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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