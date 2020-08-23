استئناف أعمال الصيانة في ملعب المروج

استأنفت أعمال التطوير والصيانة في الملعب الجانبي في نادي المروج بمدينة المرج عقب توقفها لعدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وباشرت الشركة المنفذة أعمال تعشيب الملعب الجانبي بالعشب الطبيعي، وبحسب القائمين عليها فإنه سيتم قريبا افتتاح الملعب بحلته الجديدة، إذ استغلت اللجنة المشرفة على تطوير نادي المروج فترة توقف النشاط الرياضي لإنجاز العديد من المهام ومنها توصيل المياه للملعب الجانبي والبدء في أعمال الري للعشب.

وتأتي أعمال الصيانة في نادي المروج ضمن خطة الهيئة العامة للشباب والرياضة للرعاية والاهتمام بالقطاع الرياضي والشبابي الذي يعاني التهميش، خاصة في البنية التحتية.

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