صافرة إيطالية تقود نهائي لشبونة

سيدير الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو نهائي دوري أبطال أوروبا في أول نهائي لبطولة أوروبية في مسيرته كحكم دولي.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيانه أن الحكم البالغ 44 عاما تم تعيينه لقيادة النهائي بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان على ملعب “دا لوش” في لشبونة.

وسبق للحكم الإيطالي إدارة ثمانية مباريات في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا أبرزها مواجهة ذهاب ثمن النهائي بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب سانتياغو برنابيو في فبراير الماضي قبل توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية