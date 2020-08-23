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صافرة إيطالية تقود نهائي لشبونة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيدير الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو نهائي دوري أبطال أوروبا في أول نهائي لبطولة أوروبية في مسيرته كحكم دولي.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيانه أن الحكم البالغ 44 عاما تم تعيينه لقيادة النهائي بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان على ملعب “دا لوش” في لشبونة.

وسبق للحكم الإيطالي إدارة ثمانية مباريات في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا أبرزها مواجهة ذهاب ثمن النهائي بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب سانتياغو برنابيو في فبراير الماضي قبل توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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