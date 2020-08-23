البايرن يطمح لـ”السادسة”.. وسان جيرمان يُغازل لقبه الأول

ساعات قليلة تفصلنا عن الكشف عن بطل الموسم الاستثنائي لدوري أبطال أوروبا في زمن كورونا، الذي اختلف معه كل شي كطريقة المسابقة، والأسماء المتأهلة للأدوار الإقصائية.

ويبحث بايرن ميونخ، في موقعة لشبونة التي سيتابعها الملايين عبر الشاشات وستقام أمام مدرجات خاوية التزاما بأحكام كورونا، عن لقبه السادس في دوري الأبطال، فيما يطمح باريس سان جيرمان لاحتضان الكأس الأغلى لأول مرة.

بالتواريخ والأرقام والنتائج، فإن هذه النسخة أقرب لبايرن ميونخ الذي صنع المستحيل هذا الموسم، إذ لم يخسر أو يتعادل في أي من مبارياته بدوري الأبطال، بل استطاع كسر الأرقام عندما حقق فوزا عريضا على برشلونة بثمانية أهداف لهدفين في نتيجة لم يسبق لها أن سجلت في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال، أضف إلى ذلك أن نجمه روبرت ليفاندوفسكي هو هداف النسخة الحالية بـ15 هدفا.

البايرن تاريخيا بلغ 10 نهائيات توج بنصفها، وهو اليوم أمام تحدي اللقب السادس إن اجتاز دهاء توخيل وسرعة كيليان امبابي ومراوغات نيمار، ففريق عاصمة العطور يرغب بالعودة إلى حديقة الأمراء ونجومه يحملون “ذات الأذنين”.

وحقق الفريق الباريسي إنجازا كبيرا هذا الموسم، فرغم توقف النشاط استطاع بلوغ نهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه، ولن يألوا لاعبوه جهدا في ملعب النور للوصول إلى منصات التتويج وجلب الكأس الأول للعاصمة الفرنسية.

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