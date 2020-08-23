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رئيس ساحل العاج يترشح مجددا لولاية ثالثة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الحزب الحاكم في ساحل العاج رسميا ترشيح الرئيس الحالي الحسن وتارا، والبالغ من العمر 78 عاما، لخوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل، في مسعى للفوز بولاية ثالثة يعتبرها خصومه غير دستورية.

وجاء إعلان الحزب خلال تجمع شارك فيه عشرات الآلاف من أعضاء الحزب وأنصاره أقيم في ملعب هوفويت بوانيي، إذ خاطبت خلاله النائبة الأولى للحزب هنرييت دياباتي الرئيس بالقول: “أسميك مرشحا للحزب”.

وسبق لوتارا أن دافع عن ترشحه مؤكدا أن الدستور يسمح له بذلك، خاصة بعد إعلان حالة الطوارئ عقب الوفاة المفاجئة لرئيس الوزراء أمادو كوليبالي الذي كان هو مرشح الحزب الحاكم. ولاقى ترشيحه رفضا عبر عنه معارضوه باحتجاجات شهدت أعمال عنف مطلع الشهر الحالي سقط فيها ستّة قتلى ومئة جريح.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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