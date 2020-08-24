بايرن ميونخ يفرض شخصيته ويتوج بالأبطال للمرة السادسة-((صور))

تقرير/218

توج بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بفوزه في المباراة النهائية على باريس سان جيرمان بهدف دون مقابل في النهائي الذي أقيم على ملعب دا لوش في العاصمة البرتغالية لشبونة .

الشوط الأول:-

وانطلقت المباراة بحذر واضح من قبل الفريقين مع أفضلية نسبية للفريق البافاري مع العديد من الفرص المتنوعة لطرفي النهائي .

وكان كينغسلي كومان أخطر لاعب في الشوط الأول حيث حاول شن العديد من الهجمات العكسية والتي مر في أحداها أمام الظهير كلير ، كما كاد يتحصل على ضربة جزاء في آخر هجمات الشوط الأول إلا أن الحكم أكمل اللعب وأنهى الجزء الأول من المباراة النهاية .

الشوط الثاني:-

مع انطلاق الشوط الثاني للنهائي تواصل الحذر بين بطل فرنسا وبطل ألمانيا وتحصل لاعب بايرن ميونخ سيرج غنابري على بطاقة صفراء في الدقيقة الثانية والخمسين بعد تدخله القوي على البرازيلي نيمار كما تحصل لاعب وسط سان جيرمان لياندرو باريديس على بطاقة صفراء هو الآخر نتيجة أعتراضه على التدخل القوي على زميله نيمار، وبعدها بأربع دقائق نال المدافع نيكولاس سولي على إنذار من قبل الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو .

وانتظر الفريقان حتى الدقيقة التاسعة والخمسين حين أفتتح كينغيسلي كومان التسجيل من كرة رأسية بعد عرضية متقنة معلناً تقدم عملاق ألمانيا بالهدف الأول في النهائي

وعقب هدف البايرن اضطر مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل لتغيير لاعبيه بعد المجهود الكبير في المواجهة فأدخل لاعب الوسط ماركو فيراتي بديلاً للأرجنتيني باريديس في الدقيقة الخامسة والستين، فيما بدل المدرب هانز فليك لاعبين دفعة واحدة بإخراج غنابري وكومان ليدخل كل من فيليب كوتينيو وإيفان بريسيتش في الدقيقة الثامنة والستين .

وتحصل باريس سان جيرمان على فرصة خطيرة للتسجيل عبر لاعب وسطه ماركينيوس بعد تمريرة بالكعب من الأرجنتيني دي ماريا ليتصدى لها الحارس الألماني مانويل نوير بطريقة رائعة، وتواصلت تغييرات المباراة بعدما دخل جوليان دراكسلر مكان أندير هيريرا

وتحصل الفريق البافاري على ضربة حرة مباشرة في الدقيقة الثالثة والثمانين بعد عرقلة المهاجم روبيرت ليفاندوفسكي من قبل قائد باريس سان جيرمان تياغو سيلفا، ليقترب كوتينيو من التسجيل إلا أن كرته أقتربت من القائم الأيمن للحارس كيلور نافاس، وأشهر الحكم أورساتو البطاقة الصفراء في وجه الظهير لايفن كورزاوا .

ودخل لاعب الوسط كورنتين توليسو في الدقيقة السادسة والثمانين بديلاً للإسباني تياغو ألكانتارا الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته في السنوات الأخيرة حيث من المتوقع أن تكون مباراته في النهائي الأخيرة مع فريقه الحالي .

وفي هجمة سريعة كاد الفريق الباريسي أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة عبر الفرنسي كيليان مبابي إلا أن الحكم أعلن عن وجود تسلل خلال الهجمة التي قادها البرازيلي نيمار .

وشهدت المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أثارة كبيرة حيث أضاع ليفاندوفسكي فرصة مع عرقلة داخل منطقة الجزاء لتتحول الكرة بهجمة مرتدة عكسة للفرنسي الشاب كيليان مبابي الذي مرر لنيمار حيث كاد يسجل هدف التعادل أمام مرمى الحارس المتألق مانويل نوير .

ليحرز بايرن ميونخ اللقب للمرة الأولى بعد 7 أعوام حيث كان أخر تتويج له على ملعب ويمبلي بفوزه على غريمه بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف، ويكتب إسمه بأحرف من ذهب متوجاً تألقه الإستثنائي هذا الموسم بحصد الثلاثية للمرة الثانية في تاريخه .

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