أصدقاء ميمون ينظمون مباراة ودية لدعم رفيقهم

نظم عدد من أصدقاء المدرب واللاعب السابق طارق ميمون مباراة تكريمية للمدرب السابق طارق ميمون الذي تعرض لحادث أدى إلى ابتعاده عن ملاعب كرة القدم حيث استضاف ملعب نادي السد في منطقة الكيش هذا الحدث الرياضي.

وكانت المباراة التكريمية بين أصدقاء طارق ميمون وبعض اللاعبين القدامى وانتهت بفوز الأخير بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بنتيجة التعادل بـ 4 أهداف لكل جانب.

وعقب انتهاء هذا اللقاء قدم المشاركون درعا للاعب والمدرب السابق طارق ميمون كما تم تتويج الفريق الفائز وسط أجواء من البهجة والسرور.

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