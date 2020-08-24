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أصدقاء ميمون ينظمون مباراة ودية لدعم رفيقهم

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم عدد من أصدقاء المدرب واللاعب السابق طارق ميمون مباراة تكريمية للمدرب السابق طارق ميمون الذي تعرض لحادث أدى إلى ابتعاده عن ملاعب كرة القدم حيث استضاف ملعب نادي السد في منطقة الكيش هذا الحدث الرياضي.

وكانت المباراة التكريمية بين أصدقاء طارق ميمون وبعض اللاعبين القدامى وانتهت بفوز الأخير بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بنتيجة التعادل بـ 4 أهداف لكل جانب.

وعقب انتهاء هذا اللقاء قدم المشاركون درعا للاعب والمدرب السابق طارق ميمون كما تم تتويج الفريق الفائز وسط أجواء من البهجة والسرور.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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