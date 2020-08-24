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ملعب الأولمبي يستعد للظهور بحلة جديدة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دخل المدة الماضية ملعب النادي الأولمبي في مدينة الزاوية الذي لطالما كان واجهة رياضية وشهد على العديد من المباريات الكبيرة واللحظات السعيدة والحزينة للصيانة ، وتأتي هذه الخطوة ضمن مجهودات الهيئة العامة للشباب والرياضة للاهتمام بالبنية التحتية ضمن المساعي الرامية لإعادة إحيائه بطريقة جديدة حتى يعود لاستضافة المباريات فور عودة النشاط الرياضي بطريقة أنيقة.

ويعد استثمار مرحلة التوقف لإحداث نهضة على صعيد البنية التحتية خطوة هامة من قبل القائمين على المشهد الرياضي في البلاد، وهاهو اليوم ملعب النادي الأولمبي في الزاوية يلتحق بالركب وسيظهر قريبا بحلة جديدة فور انتهاء أعمال الصيانة فيه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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