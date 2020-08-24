ملعب الأولمبي يستعد للظهور بحلة جديدة

دخل المدة الماضية ملعب النادي الأولمبي في مدينة الزاوية الذي لطالما كان واجهة رياضية وشهد على العديد من المباريات الكبيرة واللحظات السعيدة والحزينة للصيانة ، وتأتي هذه الخطوة ضمن مجهودات الهيئة العامة للشباب والرياضة للاهتمام بالبنية التحتية ضمن المساعي الرامية لإعادة إحيائه بطريقة جديدة حتى يعود لاستضافة المباريات فور عودة النشاط الرياضي بطريقة أنيقة.

ويعد استثمار مرحلة التوقف لإحداث نهضة على صعيد البنية التحتية خطوة هامة من قبل القائمين على المشهد الرياضي في البلاد، وهاهو اليوم ملعب النادي الأولمبي في الزاوية يلتحق بالركب وسيظهر قريبا بحلة جديدة فور انتهاء أعمال الصيانة فيه.

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