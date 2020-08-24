أبطال أوروبا تتكلم الألمانية

تقرير 218

عرضت الكأس الغالية “ذات الأذنين” قبل انطلاق نهائي ملعب النور في لشبونة من أجل مصافحة التاريخ بين العملاق البافاري وفريق عاصمة الأنوار بين مدربين ألمانيين.

,مرر النجم كيليان مبابي لنيمار في الدقيقة 18 لكن النجم البرازيلي وجد جدار برلين مانويل نوير يغلق أمامه كل الأبواب، وبدأت خطورة عملاق بافاريا تقترب من شباك كيلور نافاس في الدقيقة 22 ، وروَّض الهداف روبرت ليفاندوفسكي الكرة أمام جميع المدافعين وسدد كرة اقتربت من ملامسة الشباك ولم يمنعها سوى القائم الأيمن.

وواصل مهاجمو سان جيرمان المحاولة لخطف هدف التقدم، فيما قاد نيمار هجمة سريعة ومرر لدي ماريا والدقة فصلت بينه وبين التسجيل بعد كرة علت العارضة في الدقيقة 23 .

وبدأت الماكينات الألمانية بالدوران فعليا، وحاول المهاجم ليفاندوفسكي إنهاء عرضية كيميتش برأسية كادت تغالط الجميع إلا الحارس نافاس، ودفاع بطل البوندسليغا كاد يقع في المحظور أمام دهاء هجوم الباريسيين بعد تسديدة مبابي الضعيفة التي أوقفها نوير بأسهل طريقة .

وفي الشوط الثاني وقبل وصول المباراة لساعة من اللعب، مرر جوشوا كيميتش عرضية بالمقاس إلى رأس كينغيسلي كومان، هذا الأخير قرب الكأس من البافاري مسجلا في مرمى فريقه السابق، وكادت ردة فعل سان جيرمان تسفر عن التعادل غير أن نوير سد كل منافذ التسجيل أمام ماركينيوس، وفي الوقت بدل الضائع ضاع حلم باريس أمام زحمة الفرص بعدما أهدر آخر فرص النهائي .

وفي النهاية بايرن ميونخ أكمل واقع الأحلام الأوروبية وتوج بالكأس السادسة في أبطال أوروبا في موسم استثنائي على كل الأصعدة.

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