أعمال الصيانة في ملعب خالد بن وليد تصل المراحل الأخيرة

تتواصل أعمال الصيانة التطوعية من قبل شباب منطقة بدر لملعب نادي خالد بن وليد بصيانة سياج الملعب وشبكة الري التي لا تعمل بشكل جيد منذ تركيبها، وذلك بعدما تحصل على تعشيب الملعب من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة.

ويقوم الشباب المتطوعون بري الملعب عن طريق أدوات الري التنقلية عوضا عن الثابتة إلى حين صيانتها كما طلب أحد مسؤولي النادي من شباب المنطقة والأهالي الوقوف معهم في هذا العمل التطوعي.

ويحاول القائمون على النادي تطويره في المرحلة الحالية والاهتمام به حتى يكون جاهزا فور عودة النشاط الرياضي في البلاد.

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