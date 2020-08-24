خسارة نهائي “الأبطال” تُفقد نيمار تركيزه

عقب خسارة باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد مساء يوم أمس الأحد في ملعب النور بالعاصمة لشبونة، عم الحزن على وجوه لاعبي الفريق الباريسي.

من جهته، حاول النجم البرازيلي نيمار دي سيلفا إخفاء حزنه وإظهار الروح الرياضية عندما غرّد على تويتر بأن الخسارة جزء من كرة القدم وبأنهم حاولوا كثيرا وكافحوا حتى النهاية، ولم ينس شكر جمهور باريس على دعمهم، لكنه في ختام التغريدة أخطأ بتهنئة الفريق الفائز، حيث كتب مبروك بايرن ليفركوزن بدلا من بايرن ميونخ.

ولقيت تغريدة نيمار تفاعلا واسعا على السوشال ميديا، حيث رد نادي ليفركوزن على تغريدة نيمار بالآتي “شكراً لك يا نيمار، لا نعرف لماذا تهنئنا ونحن في إجازة ونلعب كرة القدم في ألعاب الفيديو، لكن شكرا على أي حال”.

وتركت خسارة باريس سان جيرمان أثرا كبيرا على لاعبيه خاصة أن الفريق يصل للمرة الأولى للدور النهائي وكان الجميع يمني النفس لتحقيق اللقب الأول لفريق العاصمة الفرنسية، خاصة نيمار الذي كان يبحث عن لقبه الثاني في دوري الأبطال ليؤكد للجميع بأنه نجم قادر على صنع الفارق أينما حل.

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