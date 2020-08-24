الديب يتحصل على شهادة معتمدة دوليا في مجال التدريب

تمكن المدرب الوطني رضوان الديب من الحصول على دبلوم متقدم ومعتمد من وزارة التعليم الإسباني والاتحادين الأوروبي والإسباني لكرة القدم ليصبح بالتالي وبحسب ما أشار موقع ريميسا الرياضي أول مدرب ليبي يصل لهذه المكانة.

ويمتلك الديب تجربة كبيرة في كرة القدم الليبية فقد كان لاعبا سابقا في صفوف النادي الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني كما مثل منتخب الصالات وكان أحد مؤسسيه.

وعلى الصعيد التدريبي سبق للديب أن أشرف على حظوظ فرق محلية من بينها خليج سرت وعمل أيضا في الفئات السنية بالنادي الأهلي وأسس أكاديمية رياضية لتعليم الناشئين.

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