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الديب يتحصل على شهادة معتمدة دوليا في مجال التدريب

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن المدرب الوطني رضوان الديب من الحصول على دبلوم متقدم ومعتمد من وزارة التعليم الإسباني والاتحادين الأوروبي والإسباني لكرة القدم ليصبح بالتالي وبحسب ما أشار موقع ريميسا الرياضي أول مدرب ليبي يصل لهذه المكانة.

ويمتلك الديب تجربة كبيرة في كرة القدم الليبية فقد كان لاعبا سابقا في صفوف النادي الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني كما مثل منتخب الصالات وكان أحد مؤسسيه.

وعلى الصعيد التدريبي سبق للديب أن أشرف على حظوظ فرق محلية من بينها خليج سرت وعمل أيضا في الفئات السنية بالنادي الأهلي وأسس أكاديمية رياضية لتعليم الناشئين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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