“الكريمية” يتوّج بدوري المرحوم عادل الشحمة

وصل دوري المرحوم عادل الشحمة في العاصمة طرابلس إلى محطته النهائية، حيث التقى في المباراة الختامية فريقا السامبا والكريمية ليحسم الأخير اللقب بعد فوزه على السامبا بهدف دون رد جاء بإمضاء معاذ الشريف.

وقاد المباراة النهائية محمد امبيص، وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا، حيث حصل حارس الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني أيمن التيهار على جائزة أفضل حارس في الدوري، وحصل نجم الأهلي طرابلس محمد التليسي على جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما كانت جائزة هداف البطولة من نصيب أشرف المقصى، وتوّج عزو الجرنازي بلقب أفضل مدافع.

وفي الختام تم تكريم شخصيات رياضية منها وكيل اللاعبين عثمان الجلمود، والمشجع الأهلاوي الحرك الهاني، ومراسل موقع “ريميسا” مصباح البوسيفي، إضافة إلى عائلة المرحوم عادل الشحمة وعائلة المرحوم مهند الشتيوي.

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