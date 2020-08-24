أنقذوا كرة السلة .. مبادرة لإنقاذ مستقبل اللاعبين

أنقذوا كرة السلة الليبية.. هاشتاق أطلقته صفحة كرة السلة الليبية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك خلال الأيام القليلة الماضية شهد تفاعلا كبيرا من قبل اللاعبين والمدربين الهدف منه أن يتواصل اتحاد اللعبة مع الاتحادات المجاورة للتنسيق معهم واعتبار اللاعب الليبي محليا لكي يتمكن عدد كبير منهم من الاحتراف في ظل توقف نشاط اللعبة منذ أكثر من سنة ونصف.

وذاق اللاعب الليبي الأمرين على جميع الصعد ماليا ومعنويا وجسديا وانخفض مستواه بسبب توقف المسابقة، ومنهم مثالا عبدالمؤمن عبود لاعب الأهلي طرابلس، الذي اتخذ الهجرة حلا له من خلال قوارب الموت لينتقل إلى إيطاليا بحثا عن حياة جديدة بعيدا عن الأمل.

وأصبح حلم لاعبي كرة السلة بعودة نشاطهم قريبا أو ايجاد الحلول لهم بما يضمن عدم ضياع مستقبلهم ضرورة ملحة على صناع القرار في البلاد وفي مقدمتهم مسؤولو اللعبة

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