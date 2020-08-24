بن صريتي يتأهب لتمثيل ليبيا في البطولة العربية لرمي الجلة

يستمر الرياضي الواعد علي بن صريتي في تدريباته اليومية والمتواصلة في رياضة رمي الجلة تحت إشراف نادي برنيق لألعاب القوى للمشاركة في البطولة العربية المقرر انطلاقها في تونس شهر ديسمبر القادم.

وعلى الرغم من قلة الإمكانات إلا أن الرياضي بن صريتي يأمل في تحقيق نتيجة مرضية في البطولة حيث تأتي جميع تدريباته تحت إشراف مدربه في نادي برنيس يونس مازق الذي أكد أن الهدف من مشاركة بن صريتي في هذا الحدث الرياضي اكتساب الخبرة.

ويمتلك بن صريتي الصغير في السن، الكبير في العطاء مؤهلات بدنية وفنية عالية يعول عليها مدربوه في البطولات المقبلة لتحقيق إنجازات ليبية قد تكون غير مسبوقة.

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