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بن صريتي يتأهب لتمثيل ليبيا في البطولة العربية لرمي الجلة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستمر الرياضي الواعد علي بن صريتي في تدريباته اليومية والمتواصلة في رياضة رمي الجلة تحت إشراف نادي برنيق لألعاب القوى للمشاركة في البطولة العربية المقرر انطلاقها في تونس شهر ديسمبر القادم.

وعلى الرغم من قلة الإمكانات إلا أن الرياضي بن صريتي يأمل في تحقيق نتيجة مرضية في البطولة حيث تأتي جميع تدريباته تحت إشراف مدربه في نادي برنيس يونس مازق الذي أكد أن الهدف من مشاركة بن صريتي في هذا الحدث الرياضي اكتساب الخبرة.

ويمتلك بن صريتي الصغير في السن، الكبير في العطاء مؤهلات بدنية وفنية عالية يعول عليها مدربوه في البطولات المقبلة لتحقيق إنجازات ليبية قد تكون غير مسبوقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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