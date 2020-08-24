فليك: نستحق التتويج بالثلاثية

أعرب مدرب بايرن ميونخ هانسي فليك عن سعادته بتتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الاستثنائي للمسابقة، مؤكداً أحقية فريقه بحصد الثلاثية التاريخية للمرة الثانية.

وقال فليك “الكثير يستحق الثناء على هذا الفوز وتحقيق اللقب، لقد رأيت في الشتاء الماضي مدى تصميم الفريق على النجاح في كل شيء وهذا ما يتمناه أي مدرب بالتأكيد”.

وأكد فليك خلال المؤتمر الصحفي “نملك أفضل حارس في العالم بدون أدنى شك، مانويل قدم مباراة استثنائية، لطالما تحدثنا عن هذا الشيء في كل المؤتمرات الصحفية لكل مباراة، لقد أبقانا داخل المباراة بفضل تصدياته الرائعة، البعض كان يتساءل حول كيفية صمودنا أمام هجوم باريس الذي يعد من بين الأفضل في العالم، لقد قمنا بعمل رائع في هذا الصدد”.

وأكمل فليك تصريحاته “عندما تفكر في عملنا الدفاعي حتى الوقت بدل الضائع حتى أن مهاجمنا ليفاندوفسكي كان يطارد الكرة للضغط على لاعبي باريس وندرك أن هذا هو المطلوب .. نحن أبطال أوروبا ونستحق اللقب عن جدارة”.

وكان هانسي فليك قد استلم مهام بايرن ميونخ في ديسمبر الماضي خلفاً للمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش الذي أقيل بعد سوء النتائج في المراحل الأولى من الموسم.

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