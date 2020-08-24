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نيس يفتتح موسمه بانتصار صعب على لانس

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن نيس من تحقيق الفوز في أولى مبارياته ضمن الدوري الفرنسي على ضيفه الصاعد حديثاً لانس بهدفين مقابل هدف وحيد بعدما كان متأخراً بهدف دون مقابل ضمن الأسبوع الأول على ملعب أليانز ريفيرا.

وتقدم الضيف في الدقيقة 11 عبر جناحه جايل كاكوتا من علامة الجزاء، إلا أن نيس تمكن من إحراز التعادل عبر لاعبه الشاب أمين جويري، وأضاف المهاجم صاحب الأصول الجزائرية الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وبذلك يكون نيس قد حقق أول ثلاث نقاط له في الدوري ضمن الجولة الأولى ليتقاسم الصدارة مع عدة فرق كلوريان ونيم أولمبيك وآنجيه بصورة مؤقتة لحين إقامة باقي المباريات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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