نادي المدينة يودّع رئيس ناديه الأسبق

طرابلس 25 أغسطس 2020 (وال) ودّعت الأوساط الرياضية في ليبيا رئيس نادي المدينة الأسبق في العاصمة طرابلس ( عبد الكريم بن موسي )، والذي وافاه الأجل المحتوم – أمس الأحد – بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلاً.

فقيد نادي المدينة ( بن موسى ) سخّر حياته لناديه، والذي يعد أحد مؤسيسه في خمسينيات القرن الماضي، شغل من خلالها مناصب إدارية عديدة، وكان علامة بارزة داخل أروقة نادي المدينة، كما ساهم بشكل كبير جداً في ظهور نادي المدينة بصورة حسنة وطيبة.

فقيد الرياضة والراحل عن (نادي الحواته )، أفنى عمره في خدمة ناديه المدينة، وخدمة الرياضة في ليبيا، كيف لا وهو أحد الشخصيات القيادية الاعتبارية، والذي عرف بالحنكة والذكاء، وعشقه وحبه ليس لناديه فحسب وإنما للرياضة الليبية أجمع.( وال – طرابلس ) س أ

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