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الهوني يعود للملاعب من بوابة ديربي تونس

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل النجم الدولي الليبي حمدو الهوني تحضيراته رفقة فريقه الترجي لمواجهة النادي الأفريقي لحساب الجولة الثانية والعشرين من البطولة التونسية المحترفة لكرة القدم.

وسيكون ديربي العاصمة التونسية محطة العودة للنجم الليبي بعد غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع إثر تعرضه للإصابة أمام مستقبل سليمان في أول مباراة عقب استئناف النشاط.

ويسعى رفاق الهوني مساء غد من خلال اللقاء الذي سيحتضنه ملعب المنزه إلى تحقيق الفوز على الجار واقتناص النقاط الثلاث للابتعاد أكثر في صدارة الدوري إذ يتصدر الترجي بفارق 10 نقاط عن ملاحقه النادي الصفاقسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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