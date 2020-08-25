تعثر صفقة انتقال البدوي إلى الأولمبي الباجي في الأمتار الأخيرة

تعثرت صفقة انتقال اللاعب الليبي الشاب أسامة البدوي إلى نادي الأولمبي الباجي التونسي في الأمتار الأخيرة.

وأكد وكيل أعمال البدوي معاذ الشائبي لـ218 أن اللاعب كان على وشك التوقيع للأولمبي الباجي لكن الخلاف حدث على مدة العقد إذ يرغب النادي في الإمضاء للبدوي لمدة موسمين بينما يريد اللاعب التوقيع لموسم واحد فقط.

وبحسب الشائبي سيكون لاعب الاتحاد صهيب بن سليمان الأقرب لتعويض البدوي في الانتقال لفريق مدينة باجة والذي يرغب في تدعيم صفوفه عقب صعوده للبطولة المحترفة قبل انطلاق الموسم الجديد في أكتوبر المقبل.

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