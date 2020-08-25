تشيلسي يقترب من إتمام صفقة الـ100 مليون

يسعى تشيلسي للتعاقد مع لاعب وسط باير ليفركوزن كاي هافيرتز لمدة 5 سنوات وذلك لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد خاصة أن البلوز تأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأكدت تقارير صحفية أن تشيلسي قد اتفق فعلاً على انتقال هافيرتز وأن باير ليفركوزن سيوافق على عرض البلوز، حيث من المتوقع أن تكلف الصفقة خزينة النادي اللندني 80 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين أخرى سيحصل عليها النادي الألماني كحوافز إضافية متعلقة بنسب المشاركات وتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا.

وسيحصل ليفركوزن على 10 ملايين إضافية في حال فوز هافيرتز مع البلوز بألقاب مثل الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد أو دوري الأبطال، لتصل قيمة الصفقة في النهاية إلى 100 مليون يورو.

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