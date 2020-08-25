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ثورة التغيير في برشلونة تبدأ بسواريز وفيدال

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل المدرب الهولندي الجديد لبرشلونة رونالد كومان حملته لتجديد الفريق وإعطائه نفسا جديدا من خلال إجراء عدد من التغييرات في صفوفه.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن كوما اتصل بالتشيلي ارتورو فيدال وأخبره بأنه خارج حساباته وبإمكانه التفكير في الرحيل عن النادي الكتالوني. وكان كومان قد أبلغ سواريز الأيام الماضية بالقرار ذاته.

وحسب مقربين من النادي الكتالوني فإن الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي صامويل أومتيتي سيواجهان المصير ذاته وإن المدرب الهولندي سيتصل بهما قريبا ليبلغهم قراره، وفي الوقت ذاته أكد مقربون من كومان أنه قرر الاحتفاظ بجيرارد بيكية وبجوردي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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