كونتي في اجتماع تقرير المصير مع إدارة الإنتر

ذكرت التقارير الصحفية الإيطالية أن مدرب الإنتر أنطونيو كونتي سيعقد اليوم اجتماعا مهماً يجمعه برئيس النادي ستيفن زهانج لتحديد مستقبله رفقة النادي إما بالبقاء أو مغادرة الفريق.

ويعيش كونتي فترة متقلبة في المدة الأخيرة خاصة بعد الخسارة من إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي وهذا ما يُرجح فكرة رحيله عن النيراتزوري.

ويعتبر المدرب السابق ليوفنتوس ماسميليانو أليغري من ضمن الأسماء المرشحة بقوة لخلافة كونتي في تدريب الإنتر الموسم القادم إلا أن بعض المصادر الإيطالية أيضا أشارت إلى نية إدارة الإنتر الإبقاء على كونتي.

ويسعى الإنتر للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي الموسم القادم بعد احتلاله مركز الوصافة بفارق نقطة عن يوفنتوس البطل.

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