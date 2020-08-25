ويليامز تتأهل على حساب أرانتشا في بطولة سينسيناتي

حققت نجمة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز فوزا صعبا على الهولندية أرانتشا روس بمجموعتين لواحدة في مباراتها الأولى في بطولة سينسيناتي للتنس.

واحتاجت ويليامز إلى 60 دقيقة لحسم المجموعة الأولى ثم استمرت في التفوق في بداية المجموعة الثانية لكن اللاعبة الهولندية قلبت الطاولة وحسمت الشوط الثاني لصالحها، لتأخذ بعد ذلك اللاعبتان 10 دقائق راحة وذلك وفق اللائحة التي يتم تطبيقها في حالة الطقس الحار والرطوبة العالية.

وكانت الراحة لصالح ويليامز التي التقطت أنفاسها وعادت لتحسم الشوط الثالث بصعوبة وتتأهل إلى الدور الستة عشر حيث ستلتقي مع اليونانية ماريا ساكاري.

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