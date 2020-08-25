برئاسة عبدالسلام خليفة .. إعادة تشكيل لجنة الكيوكوشنكاي

أصدر رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق قرارا يقضي بتشكيل لجنة جديدة لرياضة الكيوكوشنكاي يترأسها عبدالسلام حسن خليفة ونائبه أحمد التير.

وأسندت عضوية هذه اللجنة إلى خليل عبدالله خليل ومحمد العمامي وأشرف الشلطامي والهادي صفار ومحمد فرحات ومحمد القربولي وسالم ميلاد.

وتسعى هذه اللجنة من خلال عملها إلى النهوض برياضة الكيوكوشنكاي وخدمتها وتطويرها حيث أصبحت في الآونة الأخيرة تحظى بشعبية كبيرة واهتمام من قبل القائمين عليها على الناشئين وغيرهم.

وتطمح العديد من الاتحادات الرياضية لاستثمار فترة التوقف الحالية لإعادة تشكيل العديد من اللجان وتطوير خطوة تهدف لتطوير الرياضة إجمالا.

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