اخبار الرياضة

موراي يطيح بألكسندر زفيريف في بطولة سنسيناتي

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطاح أندي موراي بخصمه ألكسندر زفيريف بثلاث مجموعات دون مقابل في بطولة سنسيناتي للتنس بـ6 /3، و3 / 6، و7 / 5.

وسيكون موراي على موعد مع مواجهة صعبة في لقائه القادم أمام نظيره ميلوش راونتش الذي تفوق في مواجهته أمام البريطاني دانيلي إيفانز.

وفي تصريحاته بعد هذا الانتصار قال موراي إنه راض عن تجاوز لاعب كبير مثل ألكسندر زفيريف ويسعى جاهدا للاستمرار في تحقيق الانتصارات على الرغم من غيابه لفترة طويلة عن ملاعب التنس.

ويعتبر موراي من أبرز نجوم لعبة التنس على مستوى العالم ويمتلك سجلا حافلا بالإنجازات الرياضية طوال مشواره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك