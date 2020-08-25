موراي يطيح بألكسندر زفيريف في بطولة سنسيناتي

أطاح أندي موراي بخصمه ألكسندر زفيريف بثلاث مجموعات دون مقابل في بطولة سنسيناتي للتنس بـ6 /3، و3 / 6، و7 / 5.

وسيكون موراي على موعد مع مواجهة صعبة في لقائه القادم أمام نظيره ميلوش راونتش الذي تفوق في مواجهته أمام البريطاني دانيلي إيفانز.

وفي تصريحاته بعد هذا الانتصار قال موراي إنه راض عن تجاوز لاعب كبير مثل ألكسندر زفيريف ويسعى جاهدا للاستمرار في تحقيق الانتصارات على الرغم من غيابه لفترة طويلة عن ملاعب التنس.

ويعتبر موراي من أبرز نجوم لعبة التنس على مستوى العالم ويمتلك سجلا حافلا بالإنجازات الرياضية طوال مشواره.

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