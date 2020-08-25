فريق المدينة يتوج بدوري المستقبل لكرة القدم الخماسية

الجميل 25 أغسطس 2020 ( وال)- تُوّج فريق المدينة بلقب دوري المستقبل لكرة القدم الخماسية للفئات السنية في نسخته الثانية، وذلك عقب فوزه في المباراة النهائية على الشرارة بركلات الجزاء الترجيحية (4/3)، بعد أن اكتملت المباراة أشواطها الأصلية من دون أهداف.

المباراة التي جرت – أمس الإثنين – على أرضية ملعب الراحل المبروك الدّخلي، توسطها الحكم ) إبراهيم الشعباني ) شاهدها لفيف من الجماهير الرياضية ، جاءت سريعة منذ بدايتها ،وحاول الفريقان الوصول إلى المرمى الآخر في أكثر من مناسبة، إلا أن المباراة لجأت إلى ضربات الجزاء الترجيحية، والتي حسمها فريق المدينة لصالحة.

هذا وقد تحصل مدرب فريق المدينة ( وائل بركة ) على جائزة أفضل مدرب في النسخة الثانية من دوري المستقبل لكرة القدم الخماسية للفئات السنية، وبدوره نال جائزة أفضل لاعب في دوري المستقبل لاعب فريق الشرارة ( سفيان الأسود)، فيما تحصل على جائزة أفضل حارس مرمى الحارس ( عبد المهمين الشبلي)، بينما ظفر لاعب فريق المحلة ( أحمد المقرحي ) على جائزة هداف البطولة برصيد ( 10 ) أهداف. ( وال – الجميل ) س أ

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