توقيع اتفاقية شراكة بين أكاديمية وسباك برشلونة لكرة القدم ونادي التعاون الرياضي

أجدابيا 25 أغسطس 2020 (وال)- احتفل ببلدية أجدابيا، بتوقيع اتفاقية توأمة وشراكة بين أكاديمية وسباك برشلونة لكرة القدم ونادي التعاون الرياضي في المدينة.

هذا وجاء ذلك خلال احتفالية أقيمت يوم أمس الأول، تم خلالها الإعلان رسميًا عن افتتاح مدرسة وسباك التعاون للناشئين، في حدث هو الأول من نوعه في مدينة أجدابيا.

وقد حضر حفل التوقيع نائب رئيس نادي التعاون السيد القذافي اشلبي، ورئيس أكاديمية وسباك برشلونة الأستاذ محمد أحواس، والمدير الفني للأكاديمية يونس اقحيزان، إلى جانب الطاقمين الفني والإداري بالمدرسة، بالإضافة إلى أعضاء وشخصيات التي تمثل نادي التعاون، وعدد من مواهب ونجوم قطاع الناشئين بالنادي.

وشهد قبيل حفل التوقيع؛ إلقاء عديد كلمات الإعلان الرسمي للمشروع من قبل كل من نائب رئيس نادي التعاون، ورئيس الأكاديمية، والمدير الفني.

وقال رئيس الأكاديمية ومدير المشروع محمد أحواس، إن هذه المدرسة؛ هي باكورة عدة مدارس ستفتتح أبوابها قريبًا في أكثر من 15 مدينة ليبية، تهتم بصقل المواهب والبحث عنها والاهتمام بها، وتقديمها إلى سوق الاحتراف المحلي والعالمي.

وأكد أحواس أن اختيار نادي التعاون، جاء بسبب تاريخ وعراقة المؤسسة الصفراء والزرقاء، حيث تُعتبر إحدى أعمدة الرياضة في ليبيا، لما تمتلكهُ من تاريخ وإنجازات وجماهير عريضة تمتد حتى خارج مدينة أجدابيا.

وأضاف أحواس أن إدارة الأكاديمية تسعى لدعم الطاقم المحلي بعدد من المدربين الأجانب، وذلك بعد افتتاح المنافذ الجوية والبحرية التي أغلقت بسبب انتشار وباء كورونا مطلع العام الجاري. (وال- أجدابيا) س ص/ ر ت

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