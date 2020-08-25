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ميسي يبلغ برشلونة برغبته في الرحيل

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مصدر في نادي برشلونة لـ”رويترز”: ميسي يبلغ ناديه برغبته في الرحيل

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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