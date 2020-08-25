بقيادة بيرلو.. يوفنتوس يبدأ تحضيراته للموسم الجديد

مع مدربه الجديد أندريا بيرلو وبحضور نجمه كريستيانو رونالدو، بدأ بطل إيطاليا يوفنتوس تحضيراته لموسمه الجديد الذي يتطلع من خلاله إلى الحفاظ على لقبه بطلا ويعززه بتحقيق حلمه بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.

وكان التركيز في المران الجماعي للبيانكونيري وفقا للبروتكول الصحي، على الجانب البدني واقتصر الغياب على ماتياس دي ليخت الذي أجرى قبل فترة عملية جراحية على الكتف والأرجنتيني باولو ديبالا الذي باشر عملية التأهيل للعودة إلى الملاعب في أقرب فرصة.

ويقف بيرلو أمام تحد كبير ليثبت نفسه في المجال التدريبي مع ناد اعتاد على التتويج بالألقاب ولا يقبل جمهوره غيرها.. وأمام تحديات أخرى بإعادة تأهيل بعض الأسماء التي خفت بريقها في الموسم الماضي مع ساري بحاجة أيضا لفرض أسلوب جديد ممتع حتى يتجاوز مشجعو البيانكونيري فترة ساري التي كانت مليئة بالتقلبات والمفاجآت العديدة غير السارة.

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