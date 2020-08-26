ميسي يشعل الحرب ويدق باب الرحيل عن برشلونة

تقرير 218

اشتعلت حرب جديدة، نيرانها داخل أروقة برشلونة، فبعد زلزال الخروج المرير من دوري أبطال أوروبا والذي وضع كل أعضاء النادي الإسباني على فوهة بركان كبير.

وتجددت الحرب بعد برقية أرسلها ليونيل ميسي إلى إدارة النادي الكاتالوني أبدى فيها رغبته بمغادرة النادي، إذ يملك في عقده بندا يتيح له المغادرة قبل موسم من نهايته.

وتصدعت أسوار الكامب نو عقب هذا الخبر وبعد تأكيد رسمي من النادي الكاتالوني برغبة نجمه التاريخي في وضع نقطة لمسيرته مع الفريق الذي بدأ فيه منذ 16 عاما.

وأشارت إدارة جوسيب بارتوميو إلى أن البند الذي تحدث عنه ميسي قد انتهى فعليا منذ يونيو الماضي، ما قد يشعل فتيل معركة قانونية بين الطرفين، مع أن المقربين من ميسي أشاروا إلى أن هناك وضعا استثنائيا تتمثل في فيروس كورونا الذي يجعل بند الرحيل ممكنا حتى نهاية الشهر الحالي.

وصعدت صحف إسبانيا الموقف بعدة عناوين، في أزمة لم يشهدها برشلونة منذ عقود حيث أشارت السبورت الكاتالونية بعبارة الحرب الشاملة لطلب ميسي مغادرة النادي، كما أوضحت موندو ديبورتيفو والماركا أن ميسي يريد مغادرة برشلونة بشكل رسمي.

وسينتهي عقد البولغا العام المقبل والشرط الجزائي يصل إلى سبعمائة مليون يورو، مبلغ سيؤجج الصراع بين الطرفين، صراع تواصل بعدما أكد رونالد كومان عقب استلامه مهام تدريب برشلونة انتهاء مرحلة النجوم والامتيازات بطرد لويس سواريز الذي يعد أكثر المقربين من ميسي.

وتتواصل الحرب داخل البيت الكاتالوني، الذي قد نرى فيه ميسي خارج أسوار الكامب نو بشكل رسمي ويكفي أن عام 2020 كان محملا بالكثير من المفاجآت، فهل سنرى ميسي بألوان جديدة غير البلوغرانا، أم أن هذه الحرب ستسقط إدارة بارتوميو بأمر من

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