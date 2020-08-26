بعد 6 أشهر .. رونالدينهو خارج الإقامة الجبرية

أصدرت محكمة باراغواي قرارا يقضي بالإفراج عن النجم البرازيلي رونالدينهو وشقيقه روبرتو دي أسيس بعد فترة وصلت لحوالي 6 أشهر من الاحتجاز.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن القاضي أفرج عن رونالدينهو وشقيقه من قضية جوازات السفر المزورة، فيما سيتعين على شقيق رونالدينهو أن يمثل أمام المحكمة كل 4 أشهر لمدة سنتين وعليه أيضا أن يدفع مبلغا ماليا يقدر بحوالي 110 آلاف دولار كتعويض عن القضية.

ومنذ اعتزاله كرة القدم مر النجم البرازيلي بالعديد من المشاكل التي أوصلته لهذا المختنق الضيق باحتجازه في الإقامة الجبرية.

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