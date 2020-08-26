اخبار الرياضة

بعد 6 أشهر .. رونالدينهو خارج الإقامة الجبرية

تم النشر منذُ 31 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت محكمة باراغواي قرارا يقضي بالإفراج عن النجم البرازيلي رونالدينهو وشقيقه روبرتو دي أسيس بعد فترة وصلت لحوالي 6 أشهر من الاحتجاز.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن القاضي أفرج عن رونالدينهو وشقيقه من قضية جوازات السفر المزورة، فيما سيتعين على شقيق رونالدينهو أن يمثل أمام المحكمة كل 4 أشهر لمدة سنتين وعليه أيضا أن يدفع مبلغا ماليا يقدر بحوالي 110 آلاف دولار كتعويض عن القضية.

ومنذ اعتزاله كرة القدم مر النجم البرازيلي بالعديد من المشاكل التي أوصلته لهذا المختنق الضيق باحتجازه في الإقامة الجبرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك