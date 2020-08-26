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الإنتر يجدد الثقة في المدرب كونتي

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي إنتر ميلانو استمرار مديره الفني أنطونيو كونتي في منصبه خلال الموسم الجديد وذلك عقب اجتماع عقد بمقر إدارة النادي في ميلانو .

وأصدر الإنتر بيانا رسميا عبر موقعه عقب نهاية الاجتماع يؤكد بأن كونتي سيواصل مهامه في قيادة الفريق بالاتفاق مع الإدارة وذلك لمواصلة الإستراتيجية المشتركة بين الطرفين في مشروع النادي للعودة للواجهة المحلية والأوروبية .

وحضر الاجتماع رئيس النادي ستيفان زهانغ إضافة إلى عدد من أعضاء الإدارة، وكانت عدة تقارير صحفية إيطالية قد أشارت إلى احتمالية رحيل كونتي بعد خسارة لقب الدوري الأوروبي أمام إشبيلية لتطرح اسم المدرب ماسيميليانو أليغري ليكون خلفا له الموسم المقبل .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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