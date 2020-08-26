الإنتر يجدد الثقة في المدرب كونتي

أعلن نادي إنتر ميلانو استمرار مديره الفني أنطونيو كونتي في منصبه خلال الموسم الجديد وذلك عقب اجتماع عقد بمقر إدارة النادي في ميلانو .

وأصدر الإنتر بيانا رسميا عبر موقعه عقب نهاية الاجتماع يؤكد بأن كونتي سيواصل مهامه في قيادة الفريق بالاتفاق مع الإدارة وذلك لمواصلة الإستراتيجية المشتركة بين الطرفين في مشروع النادي للعودة للواجهة المحلية والأوروبية .

وحضر الاجتماع رئيس النادي ستيفان زهانغ إضافة إلى عدد من أعضاء الإدارة، وكانت عدة تقارير صحفية إيطالية قد أشارت إلى احتمالية رحيل كونتي بعد خسارة لقب الدوري الأوروبي أمام إشبيلية لتطرح اسم المدرب ماسيميليانو أليغري ليكون خلفا له الموسم المقبل .

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