بن عتيقة يستعد للبطولة العربية للتنس للناشئين

لم يحبط وباء كورونا من عزيمة النجم الصغير في التنس عبدالرحمن بن عتيقة الذي يواصل تدريباته اليومية في ملاعب المدينة الرياضية ببنغازي استعدادا للمشاركة في البطولة العربية بتونس والمقرر إقامتها في ديسمبر القادم.

ويعمل بن عتيقة تحت إشراف المدرب الوطني عبدالرحمن العبيدي الذي يبذل جهدا كبيرا في تجهيزه للمرحلة المقبلة ويتحدى الظروف القاهرة التي تعيشها البلاد وفي مقدمتها الوباء.

وكان من المفترض أن تقام البطولة العربية للتنس للناشئين في شهر أبريل الماضي لكن ظروف تفشي الوباء في غالبية دول العالم جعلت من خيار ترحيلها لنهاية العام الجاري واقعا لا مفر منه.

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