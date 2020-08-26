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بن عتيقة يستعد للبطولة العربية للتنس للناشئين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لم يحبط وباء كورونا من عزيمة النجم الصغير في التنس عبدالرحمن بن عتيقة الذي يواصل تدريباته اليومية في ملاعب المدينة الرياضية ببنغازي استعدادا للمشاركة في البطولة العربية بتونس والمقرر إقامتها في ديسمبر القادم.

ويعمل بن عتيقة تحت إشراف المدرب الوطني عبدالرحمن العبيدي الذي يبذل جهدا كبيرا في تجهيزه للمرحلة المقبلة ويتحدى الظروف القاهرة التي تعيشها البلاد وفي مقدمتها الوباء.

وكان من المفترض أن تقام البطولة العربية للتنس للناشئين في شهر أبريل الماضي لكن ظروف تفشي الوباء في غالبية دول العالم جعلت من خيار ترحيلها لنهاية العام الجاري واقعا لا مفر منه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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