المصراتي يباشر تدريباته مع سبورتينغ براغا البرتغالي

باشر المحترف الليبي في صفوف سبورتينغ براغا البرتغالي المعتصم المصراتي تدريباته استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وانتقل المصراتي إلى براغا قادما من فريق ريو آفي حيث سيشارك رفقة براغا في منافسات الدوري الأوروبي الموسم القادم.

وسيحاول المصراتي تقديم عروض قوية في الموسم القادم لحجز مكان أساسي في تشكيلة براغا خاصة أنه يرتبط بعقد يجمعه بالفريق لثلاثة مواسم.

وتنقل المصراتي بين أندية فيتوريا غيماريش وريو أفي، وأخيرا انضم لصفوف سبورتينغ براغا.

وعلى صعيد المحترفين الليبيين في أوروبا مدد أحمد بن علي عقده رفقة نادي كروتوني الإيطالي لمدة 3 سنوات.

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