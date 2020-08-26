ميسي يُصعّد مع برشلونة.. ويرفض حضور التدريبات

أعلن المدير الرياضي الجديد لنادي برشلونة رامون بلانيس، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أبلغ النادي الكاتالوني بعدم الحضور إلى التدريبات، مؤكداً أن البحث متواصل عن أفضل حل للنادي واللاعب في قضية الانفصال التي طلبها قائد الفريق.

وأكد بلانيس الذي خلف إيريك أبيدال في الإدارة الرياضية للفريق الأول خلال تقديم اللاعب الجديد البرتغالي ترينكاو إبلاغ ميسي الإدارة أنه لن يحضر إلى التدريبات التي ستنطلق الإثنين المقبل بصورة رسمية، وقال بلانيس إن المحادثات بين الإدارة وميسي ستتواصل لوضع خارطة طريق واضحة لمصلحة الطرفين.

وتابع المدير الرياضي للنادي الكاتالوني: هناك احترام كبير لتاريخ ميسي مع الفريق الكاتالوني، مشيراً أيضاً خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الإدارة تعمل على بناء برشلونة بعقلية الفائز دوماً كما لا يوجد أي انقسام داخل الإدارة على وجود ميسي في الفريق.

وكان ليونيل ميسي قد خاطب إدارة برشلونة بشأن مغادرة النادي قبل انطلاق الموسم المقبل وذلك بعدما ساءت العلاقة مع الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو خصوصاً بعد خروج الفريق من مسابقة دوري أبطال أوروبا بصورة كارثية أمام بايرن ميوينخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في الدور ربع النهائي.

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