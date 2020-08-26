اختتام بطولة التحدي للكرة الخماسية في مسلاتة

اختُتمت في مدينة مسلاتة منافسات بطولة كأس التحدي لكرة القدم الخماسية في نسختها الثانية والتي شارك فيها 12 فريقا يمثلون كافة أنحاء المدينة والمناطق المجاورة.

وتبارى في اللقاء النهائي فريقا الشعلة وصقور العمامرة، واستطاع خلاله أبناء الشعلة تحقيق الانتصار بهدفين لهدف وبالتالي التتويج بكأس التحدي الغالية وسط فرحة غامرة للاعبيه ومحبيه.

وكانت البطولة قد توقفت عدة مرات بسبب جائحة كورونا والتي أجبرت اللجنة المنظمة على تعديل مواعيد المباريات وتأجيل الأدوار النهائية للنصف الثاني من أغسطس الجاري.

وعلى الرغم من تفشي فيروس كورونا في غالبية المدن الليبية إلا أن الأنشطة الرياضية لم تتوقف طوال الفترة الماضية.

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