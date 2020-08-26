بيرلو يضع هيغوايين خارج حسابات الموسم

أعلن مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو، مغادرة الأرجنتيني غوانزالو هيغوايين مهاجم الفريق عن صفوف الفريق وذلك لعدم دخوله ضمن مخططه خلال الموسم الجديد.

وأكد بيرلو أنه تحدث مع هيغوايين بخصوص خطة الفريق خلال الموسم المقبل، مشيرا إلى أنه يُكّن له كل الاحترام، كما أوضح أن العلاقة الكروية معه بصورة رسمية.

وخاض هيغوايين مع السيدة العجوز ثماني وعشرين مباراة خلال الموسم الماضي وسجل 6 أهداف، وبدأ اللاعب الأرجنتيني بحسب موقع كالتشيو ميركاتو البحث عن ناد جديد.

وأصبح هيغوايين ثاني لاعب سيغادر الفريق بعد رحيل الفرنسي بليز ماتويدي إلى صفوف إنتر ميامي كما أن هناك تقارير تؤكد رحيل الألماني سامي خضيرة عن الفريق في سعي الإدارة الفنية في عمل تغيير كبير قبل انطلاق الموسم.

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