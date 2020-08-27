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مشاركة واسعة ببطولة النجوم في ضيافة الرياينة

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتواصل بطولة النجوم المحلية لكرة القدم على مستوى منطقة الجبل والساحل بمشاركة اثنين وعشرين فريقا في نسختها الرابعة بعدما أقيمت دوراتها الأولى خارج ليبيا في تونس والجزائر وها هي اليوم تقام في البلاد بسبب إغلاق الحدود وتفشي فيروس كورونا.

وتقام المباريات على ثلاثة ملاعب وهي صرمان وملعب الرحيبات وملعب الرياينة حيث التقى في المجموعة الثالثة والتي تستضيفها ملاعب الرياينة فريقا الاعتصام صاحب الأرض ونادي الوحدة من الزنتان وانتهت بفوز الوحدة بهدف يتيم في مباراة كانت متكافئة على صعيد الأداء.

ولم يمنع كورونا القائمين على الأنشطة الرياضية من استمرار تنظيمهم لمحافلهم الرياضية فمثل هذه الأحداث أصبحت المتنفس لمواطنين أنهكتهم ظروف الحياة الصعبة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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