أسرة الأهلي بنغازي تزور الدولي السابق علي مرسال

أخبار ليبيا 24 – رياضة

نظمت أسرة النادي الأهلي بنغازي زيارة للاعب الدولي السابق وأحد نجوم النادي “على مرسال” الذي يمر بوعكة صحية .

وحضر الزيارة اللاعب الدولي السابق أحمد بن صويد، و عدد من اللاعبين السابقين، وأعضاء إدارة نادي الأهلي، وأعضاء من رابطة المشجعين .

ويعد مرسال من أبرز لاعبي الأهلي عبر التاريخ، و بدأ اللعب مع فريق التعاون بأجدابيا ، و في موسم 1973– 1974 انتقل إلى صفوف فريق الأهلي و منذ ذلك التاريخ و هو لاعب اساسي لفريق الأهلي .

كرمه الأهلي في مباراة اعتزاله التي أقيمت مع فريق دارنس في يوم 24 مارس 1988 ، ولعب لفريق الأهلي قرابة الـ ( 13 ) سنة و كان محل احترام اللاعبين و الإداريين و الحكام و الجمهور الرياضي بصفة عامة .

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