حظر التجول يلقي بظلاله على بعض المناشط الرياضية في طرابلس

في ظل الحظر الجوي المفروض في طرابلس للحد من انتشار فيروس كورونا تم تأجيل بعض المناشط الرياضية وإقفال بعض المراكز الطبية كإعلان مركز الطب الرياضي إيقاف النشاط الرياضي بالمركز لمدة 4 أيام كإجراء احترازي, الذي أغلق أبوابه الأربعاء وسيعاود فتحه مجددا السبت الموافق 29 من أغسطس الحالي.

كما تم تأجيل موعد إقامة مهرجان ماركوس للألعاب الرياضية المقرر يومي الخميس والجمعة إلى موعد آخر سيتم تحديده الأسبوع القادم بقرية المغرب العربي.

مهرجان ماركوس يشمل إقامة عدد من الأنشطة والمسابقات الرياضية في عديد الألعاب الرياضية.

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