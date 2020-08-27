أربع إصابات بفيروس كورونا تجبر تشيلسي على عزل لاعبيه

أثبتت اختبارات فايروس كورونا إصابة أربعة لاعبون في صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي بعد ان كانت فحوصاتهم التي أجروها إيجابية.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” التي نشرت الخبر إن كلا من ماسون مونت وتامي أبراهام وكريستيان بوليسيتش وفيكايو توموري، تعرض للإصابة بفيروس كورونا, وبحسب القوانين المتعلقة بهذا الفيروس داخل النادي فسيتم عزل كل من أثبتت إصابته بـ”كوفيد 19″ ولن يسمح له بالعودة للتدريبات قبل أن يجري فحصا آخر يثبت تعافيه كليا من هذا الفيروس للحد من انتشاره بين لاعبي الفريق في ظل اكتساح هذا الفيروس لعدة فرق إنجليزية مؤخرا.

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