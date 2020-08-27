مارسيليا يمدد عقد حامي عرينه مانداندا

مدد فريق مارسيليا الفرنسي عقد حارسه وقائده ستيف مانداندا حتى عام 2024 ضمن مساعيه لزرع الاستقرار في صفوفه، خاصة أنه سيعود الموسم القادم إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب لسنوات.

وكان عقد مانداندا سينتهي مع الفريق الفرنسي بنهاية العام القادم لكن الإدارة بالاتفاق مع اللاعب فضلت خيار التجديد لثلاثة مواسم إضافية حيث سيبلغ حامي عرين الفريق عامه الثامن والثلاثين بنهاية عقده الجديد عام 2024.

ويعتبر مانداندا من نجوم مرسيليا ورموزه حيث خاض 549 مباراة سابقة بقميص الفريق الفرنسي ويسعى جاهدا للتتويج باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ سنوات.

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