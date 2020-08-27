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مدرسة الغد في جنزور تعود تدريجياً للتدريبات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عادت مدرسة الغد لتدريب ناشئي كرة القدم في منطقة جنزور للتدريبات بشكل تدريجي عقب توقفها لعدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكد مدير المدرسة المدرب أحمد شلبي في تصريحات لـ218 أن التدريبات عادت بشكل تدريجي وعلى فترات مؤكداً أن المدرسة ملتزمة بتعليمات السلامة.

وأشار شلبي إلى أن التدريبات عادت لأن الوضع الصحي في جنزور يعتبر جيدا ولا توجد أعداد كبيرة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

واختتم حديثه بالقول إن المدرسة اختارت هذا الوقت للعودة إلى التدريبات تزامنا مع عطلة المدارس حتى يقضي اللاعب الناشىء أوقاته في أشياء مفيدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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